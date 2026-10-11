Süper Lig'de Arca Çorum FK, Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 yenerek 3 puanı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'de Arca Çorum FK, Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 yenerek 3 puanı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yendi. Yardımcı antrenör Hüseyin Çayır, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ve farklı hücum opsiyonlarıyla kazandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Arca Çorum FK'de yardımcı antrenör Hüseyin Çayır, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çayır, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK gibi bir takıma karşı deplasmanda oynamanın kolay olmadığını dile getirdi.

Gaziantep FK'nin iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Çayır, şöyle konuştu:

"Oyunun başından sonuna kadar kurguladığımız, planladığımız bir oyunu oynadığımız için oyuncu grubumuza buradan teşekkür ediyoruz. Milli aranın peşine geldik, iyi hazırlandık maça. Ancak taktiksel olarak hazırlanmak için kısa bir zamanımız olmasına rağmen kesinlikle oyunun başından sonuna kadar planladığımız, hücumda ve savunmada oyunu yönettiğimiz bir oyun oynadık."

Her zamankinden farklı bir savunma şekliyle sahaya çıktıklarını aktaran Çayır, şunları kaydetti:

"Repertuvarımızdan farklı olarak farklı hücum opsiyonlarını sahada değerlendirdik. 3-0 gibi net bir skor aldık. Oyuncu grubumuza kesinlikle çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kısa zamanda oyun planını benimsemek, yeni bir savunma anlayışını benimsemek, yeni hücum opsiyonlarını benimsemek kesinlikle kolay değil. Onlar da bunu kabul etti, Burak Yılmaz'ın oyun planına, oyun felsefesine inandılar ve karşılığını da bugün sahada aldık."

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigGaziantep FKÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Bakan Memişoğlu’ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın 54 milyonunu çaldılar Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
18:11
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de 31 dakikada 3 gol
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 31 dakikada 3 gol
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
16:22
Tokat’ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı Valilik uyarıyı tekrarladı
Tokat'ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı! Valilik uyarıyı tekrarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 19:34:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Süper Lig'de Arca Çorum FK, Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 yenerek 3 puanı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei