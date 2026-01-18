Süper Lig'de bu sezon bir ilk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig'de bu sezon bir ilk

Süper Lig\'de bu sezon bir ilk
18.01.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadelede her iki takım da rakip kaleye ilk 9 dakika içerisinde birer gol attı. Bu maç, bu sezon ligde ilk 10 dakikada skoru 1-1 olan ilk maç olarak kayıtlara geçti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu müsabakada bu sezon bir ilk gerçekleşti.

ALANYASPOR MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

Alanyaspor, mücadelenin 3. dakikasında öne geçti. Hadergjonaj, Fenerbahçe ağlarına füze gönderdi... Hwang'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, ufak adımlarla top sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üstünde sağ çaprazdan çok sert vurdu ve topu adeta iğne deliğinden geçirdi.

FENERBAHÇE HEMEN KARŞILIK VERDİ

Fenerbahçe'den Alanyaspor'un golüne karşılık hemen geldi. Mücadelenin 9. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Musaba'nın ortasında top savunmadan sekti ve yön değiştirdi. Çabuk davranan Talisca, kaleci Ertuğrul'dan önce kafayla topa dokundu ve skoru eşitledi.

İLK 10 DAKİKADA SKORU 1-1 OLAN İLK MAÇ

Atılan karşılıklı gollerle birlikte bu karşılaşma bu sezon ligde ilk 10 dakikada skoru 1-1 olan ilk maç olarak kayıtlara geçti.

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de bu sezon bir ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
19:22
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
19:13
Canlı anlatım: Alanya’da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: Alanya'da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe'yi şoke eden skor
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 20:58:45. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de bu sezon bir ilk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.