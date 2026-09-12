Süper Lig'de Eyüpspor-Çaykur Rizespor ilk yarısı Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Murat Altan, Ogün Kamacı

Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba, Costa, Raux Yao, Michalak, Abdullahi

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Doicaru, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe

Gol: Dk. 21 Sowe (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 44 Mihaila (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 33 Sagnan (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını Karadeniz ekibi 1-0 önde tamamladı.

21. dakikada Çaykur Rizespor, Sowe ile öne geçti. Doicaru'nun sağdan sol ayağıyla ortaladığı topu Sowe kafayla ağlara gönderdi: 0-1

39. dakikada Mocsi'nin kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta topu kontrol ederek ceza sahasına giren Mihaila kaleciden sıyrılıp şutunu çekti, meşin yuvarlak boş kale yerine yan ağlara gitti.

44. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. 42. dakikada Raux Yao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Mihaila, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.