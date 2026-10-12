Süper Lig'de Göztepe, Eyüpspor'u deplasmanda 4-0 yendi, Dalcı toparlanmak istedi - Son Dakika
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Süper Lig'de Göztepe, Eyüpspor'u deplasmanda 4-0 yendi, Dalcı toparlanmak istedi

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının son maçında Eyüpspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk ettiği Göztepe'ye 4-0 yenildi. Teknik Direktör Mustafa Dalcı, 85 dakika 10 kişi oynamanın kolay olmadığını belirterek bir an önce toparlanmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın son maçında konuk ettiği Göztepe'ye 4-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, bir an önce toparlanmak istediklerini söyledi.

Mustafa Dalcı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig maçlarında 85 dakika 10 kişi oynamanın kolay olmadığını aktaran Dalcı, "Skora baktığınızda 4-0 ağır bir sonuç gibi duruyor. Maçta 2 bireysel hata ve 2 penaltı var. Oyunda da bir şey yok. İlk yarı 10 kişi olmamıza rağmen oyun dengeli gitti. 55'inci dakikada bireysel bir hata oldu. 2-0'dan sonra bazı şeyleri kontrol etmek kolay olmuyor. Göztepe, atletik olarak ligin en iyi takımlarından biri. Bu güçlü oyunlarını avantaja çevirdiler. 2-0'dan sonra fazla direnç gösteremedik. Bu da çok normal. Bir oyun gücü oluşturmak istiyoruz. Oyuncularımızı sahada daha güçlü hale getirmek zorundayız. Bu da bizim işimiz. Bir an önce toparlanmak istiyoruz. Bu ligde daha güçlü oyunlar oynamak için çalışmaya devam edeceğiz. Vazgeçmeden bu işi oyuncularımızla yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigNecmi KadıoğluMustafa DalcıEsenyurtEyüpsporSporSon Dakika

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