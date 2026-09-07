Süper Lig'de Göztepe sahasında Gaziantep FK'ya ilk yarıda 4-0 mağlup durumda - Son Dakika
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Süper Lig'de Göztepe sahasında Gaziantep FK'ya ilk yarıda 4-0 mağlup durumda

Süper Lig\'de Göztepe sahasında Gaziantep FK\'ya ilk yarıda 4-0 mağlup durumda
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 4-0 kaybetti. Gaziantep FK'nın gollerini Halil Dervişoğlu, Myenty Abena ve iki kez Kacper Kozlowski attı; Göztepe penaltıdan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Gaziantep FK atağında, kaleci Tobiasz'ın uzun vuruşunda Göztepe ceza sahası önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

6. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Abena'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

29. dakikada maçın hakemi Ümit Öztürk, Göztepe tarafından kullanılan korner vuruşunda Gaziantep FK oyuncusu Kozlowski'nin topa elle temasını incelemek üzere VAR'a gitti. Hakem, inceleme sonucu penaltı noktasını işaret etti.

31. dakikada penaltıyı kullanan Miroshi'nin şutunu kaleci Tobiasz kurtardı.

35. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında kaleci Tobiasz'ın degajında top Göztepeli oyunculardan sekerek Kozlowski'nin önünde kaldı. Kozlowski'nin şutunda top ağlarla buluştu. 0-3

45+1. dakikada sol kanatta gelişen Gaziantep atağında, orta sahadan defansın arkasına sarkarak topla buluşan Kozlowski, Göztepe oyuncusu Ege'yi geçerek sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve farkı 4'e çıkaran golü attı. (0-4)

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Susuz, Selim Şenöz

Göztepe: Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Ege Yıldırım, Malcom Bokele, Novatus Miroshi, Andre Henrique, Juan, Richard Akonnor, Janderson

Yedekler: Arda Özçimen, Mehmet Şamil Öztürk, Ogün Bayrak, Faustino Anjorin, Alexis Antunes, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Bekir Böke, Sinclair Armstrong

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Ulrich Meleke, Myenty Abena, Deian Sorescu, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Kerim Çalhanoğlu, Alexandru Maxim, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sarıkaya, Abakar Sylla, Sabahattin Destici, Drissa Camara, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Ogün Özçiçek, Trivante Stewart, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 5) (Gaziantep FK), Myenty Abena (dk. 10) (Gaziantep FK), Kacper Kozlowski (dk. 34 ve 45+1) (Gaziantep FK)

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Dervişoğlu, Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Göztepe sahasında Gaziantep FK'ya ilk yarıda 4-0 mağlup durumda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de Göztepe sahasında Gaziantep FK'ya ilk yarıda 4-0 mağlup durumda - Son Dakika
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