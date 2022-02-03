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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

03.02.2022 12:01
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü haftada görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü haftada görev alacak hakemler açıklandı.

24'üncü haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

4 ŞUBAT CUMA20.00 İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor (Cüneyt Çakır)20.00 Yukatel Kayserispor - Atakaş Hatayspor (Kadir Sağlam)5 ŞUBAT CUMARTESİ13.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor (Mustafa Kürşad Filiz)16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa (Zorbay Küçük)16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ali Palabıyık)19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)6 ŞUBAT PAZAR16.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)16.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)19.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)

19.00 Göztepe - Altay (Sarper Barış Saka)


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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Cüneyt Çakır, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor


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