Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü haftada görev alacak hakemler açıklandı.
24'üncü haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:4 ŞUBAT CUMA20.00 İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor (Cüneyt Çakır)20.00 Yukatel Kayserispor - Atakaş Hatayspor (Kadir Sağlam)5 ŞUBAT CUMARTESİ13.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor (Mustafa Kürşad Filiz)16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa (Zorbay Küçük)16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ali Palabıyık)19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)6 ŞUBAT PAZAR16.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)16.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)19.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)
19.00 Göztepe - Altay (Sarper Barış Saka)
Kaynak: DHA
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