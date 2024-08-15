Süper Lig'de haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN
21.00 Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
17 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Kayserispor - Sivasspor: Turgut Doman
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.45 Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
18 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Başakşehir - Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen
19 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de ikinci hafta maçları ve hakemler belli oldu - Son Dakika
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