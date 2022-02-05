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Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı - Son Dakika

Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı

05.02.2022 11:51
Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ve Altay, yarın saat 19.00'da İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ve Altay, yarın saat 19.00'da İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak. Tarihi rekabette Altay'ın, Göztepe'ye karşı galibiyet ve gol sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta İzmir derbisi heyecanı yaşanacak. Yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak derbide Göztepe, Altay'ı konuk edecek. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacakken, Saka'nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Derbi öncesinde Göztepe 27 puanla 14. sırada yer alırken, Altay 18 puanla 19. basamakta bulunuyor.

Rekabette Altay'ın üstünlüğü bulunuyor

İzmir'in iki köklü kulübü, daha önce Süper Lig'de 57 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Altay 23, Göztepe 13 galibiyet alırken, taraflar 21 müsabakada eşitliği bozamadı. Söz konusu maçlarda Altay, 69 kez gol sevinci yaşarken, Göztepe 49 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Altay'ın ev sahipliğinde oynanan müsabaka ise siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Göztepe 8 maçtır kazanamıyor

Rekabette Süper Lig'de oynanan son 8 karşılaşmada Göztepe'nin galibiyeti bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar, Altay'a karşı son galibiyetini 1979-1980 sezonunda deplasmanda oynadığı mücadelede 3-1'lik skorla almıştı. Bu tarihten sonra oynanan 8 Süper Lig maçında Altay 5 galibiyet alırken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlanmıştı.

En çok gol atan isimler

İki takımın rekabetinde en çok gol atan isimler ise 7'şer golle Altay'da İbrahim Akın ve Göztepe'de Fevzi Zemzem oldu. Tarihi rekabette siyah-beyazlı kulübün efsane ismi Mustafa Denizli ve sarı-kırmızılı kulübün efsanesi Gürsel Aksel 5'er golle en çok gol atan isimler arasında yer alıyor.

Sakat ve cezalı durumu

Yarın oynanacak derbide Altay'da Ceyhun Gülselam ve Cesar Pinares sarı kart cezası sebebiyle maç kadrosunda yer alamayacak. Göztepe'de ise sakat veya cezalı bir isim bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda devre arasında transfer edilen ve lisansları çıkarılan kaleci Kenan Piric, sol bek Moubandje, santrfor Franco Di Santo ve orta saha oyuncusu Oussama Tannane'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. - İZMİR

Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı
Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı - Son Dakika Spor


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