Süper Lig\'de maç sonunda ayrılık kararı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 sona erdi.

ÇAĞDAŞ ATAN YEDİNCİ MAÇINI DA KAZANAMADI

90+5. dakikada Jackson Muleka ile beraberliği yakalayan Konyaspor'da Recep Uçar'ın yerine göreve getirilen Çağdaş Atan, yedinci maçında da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

MAÇ SONUNDA AYRILIK KARARI

Maçın sonunda olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Konyaspor yönetimi, Çağdaş Atan'ın geleceği için kararını verdi. Yeşil-beyazlıların deneyimli teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. Konyaspor'da ayrılığın kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

Çağdaş Atan'ın Konyaspor'un başında çıktığı maçlar: