Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

18.05.2022 16:52
Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Mayıs Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor- Galatasaray: Yasin Kol

20.00 Gaziantep FK- Çaykur Rizespor: Emre Kargın

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Altay- Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş- İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

22 Mayıs Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir- Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor-Göztepe: Adem Cinek

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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