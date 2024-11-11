Süper Lig'de VAR Kayıtları Açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de VAR Kayıtları Açıklandı

TFF, Süper Lig'in 12. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı. Maçlarda verilen penaltı kararları paylaşıldı.

11.11.2024 21:27
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Kasımpaşa - Kayserispor müsabakasının 19. Dakikasında konuk ekibin Bahoken ile yakaladığı pozisyon sonrası hakem Mehmet Türkmen, VAR'dan potansiyel penaltı uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen Türkmen, Kasımpaşalı futbolcu Yasin Özcan'ın Bahoken'e müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Antalyaspor - Bodrum FK maçının 55. dakikasında gelişen Bodrum FK atağında Gökdeniz Bayrakdar gol pozisyonuna girerken savunma topu kornere çeldi. Hakem Alper Akarsu, VAR uyarısıyla kenara geldi. Gökdeniz'in sağ çaprazdan topu içeri çevirmek isterken Güray Vural'ın elle temasını belirleyen hakem Akarsu sahaya döndü ve penaltı kararı verdi.

Göztepe - Konyaspor karşılaşmasının 77. dakikasında hakem Muhammet Ali Metoğlu, potansiyel penaltı kararı için VAR monitörüne geldi. Yeşil-beyazlı ekipte Oğulcan Ülgün, ceza sahası içerisinde kaleci Mateusz Lis tarafından düşürüldüğü ancak pozisyonun başlangıcında Oğulcan'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle maç ofsayt kararıyla başladı.

Galatasaray - Samsunspor mücadelesinin 88. dakikasında konuk ekip atağının sonlanmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e, VAR tarafından potansiyel penaltı incelemesi kararı verildi. Hakem Meler, Victor Nelsson'un ceza sahası içerisinde Soner Aydoğdu'yu ittiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe - Sivasspor maçının 24. dakikasında sarı-lacivertlilerin Samet Akaydin ile bulduğu gol sonrası hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısıyla 'gol iptali incelemesi' için kenara çağrıldı. Kadir Sağlam, kararında kalacağını ifade ederek sahaya döndü ve santraya gösterdi.

Aynı müsabakanın 50. dakikasında Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri ile yakaladığı pozisyon sonrası hakem Kadir Sağlam, potansiyel penaltı incelemesi için VAR tarafından inceleme önerildi. Pozisyonu izleyen Sağlam, kalecinin En-Nesyri'ye temasını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de VAR Kayıtları Açıklandı - Son Dakika

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