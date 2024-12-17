Süper Lig'de VAR Kayıtları Açıklandı

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- Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 16. haftasında 4 maçın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşırken alınan kararlar şöyle:

- Bodrum FK - Sivasspor maçının 70. dakikasında ev sahibi atağı sonrası hakem Cihan Aydın, 'potansiyel penaltı incelemesi' için VAR'dan uyarı aldı. Ceza sahasındaki pozisyonun tekrarını izleyen Aydın, Radakovic'in Gökdeniz Bayrakdar'ı formasından çektiğini belirledi ve sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi. Radakovic de direkt kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

- Hatayspor - Göztepe müsabakasının 6. dakikasında konuk ekip atağında kaleci Erce topu kornere çelerken, hakem Atilla Karaoğlan, potansiyel penaltı incelemesi için kenara geldi. Ceza sahasındaki pozisyonu izleyen Karaoğlan, Francisco Calvo'nun elle oynadığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

- Aynı karşılaşmanın 30. dakikasında Hatayspor'un serbest vuruşu sonrası Atilla Karaoğlan elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen Karaoğlan, kolun kapalı olduğunu tespit ederek sahaya döndü ve penaltı kararını iptal etti.

- Fenerbahçe - Başakşehir maçının 44. dakikasında topsuz alanda Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasındaki tartışma sonrası maçta gerilim yaşanırken hakem Onur Ergün 'potansiyel şiddetli hareketi' nedeniyle VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonun tekrarını izleyen Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle sahaya dönerek Ba'ya kırmızı kart gösterdi.

- Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinin 59. dakikasında sarı-kırmızılıların atağında Mertens ceza sahasında yerde kalırken, hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi. Video Yardımcı Hakem, 'potansiyel penaltı incelemesi' için Kadir Sağlam'ı kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Malheiro'nun Mertens'e temasını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.