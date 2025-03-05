Süper Lig'de VAR Uygulamasında Portekizli Hakemler Önde - Son Dakika
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Süper Lig'de VAR Uygulamasında Portekizli Hakemler Önde

Süper Lig\'de VAR Uygulamasında Portekizli Hakemler Önde

Trendyol Süper Lig'de yabancı VAR uygulamasında en çok Portekizli hakemler görev aldı.

05.03.2025 10:31
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Trendyol Süper Lig'de bu sezon yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının hayata geçtiği 20. haftadan itibaren oynanan 63 maçta 12 kezle en çok Portekizli hakemler VAR odasına girdi. Danimarkalı Jakob Kehlet ise bu süreçte en fazla görev alan hakem oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulaması başladı. Ligde 20 ila 26. haftalar arasında toplam 63 müsabaka oynandı. Bu karşılaşmalarda 33 farklı yabancı hakem VAR odasına girdi.

En çok Portekizli hakemler

Yabancı VAR uygulamasının yürürlükte olduğu 7 haftada en çok Portekizli hakemler görev aldı. 6 Portekizli hakem, 12 defa VAR'ın başına geçti. MHK; Helder Malheiro, David Rafael Oliveira da Silva, Claudio Pereira, Helder Carvalho, Bruno Esteves ve Fabio Melo'yu 2'şer kez Süper Lig maçlarına atadı.

Portekizlileri, 4 hakemi toplam 10 kez Riva'ya gelen Danimarka takip etti. İspanyol 5 hakem ise 9 defa VAR görevine çağrıldı.

Süper Lig'e yabancı VAR gönderen ülkeler ve sayıları şöyle:

Portekiz: 12

Danimarka: 10

İspanya: 9

Polonya: 7

Almanya: 5

Belçika: 5

Macaristan: 4

İtalya: 4

Avusturya: 4

Romanya: 2

Slovenya: 1

En fazla Danimarkalı Jakob Kehlet görev aldı

Danimarkalı Jakob Kehlet, bu sezon Süper Lig'de 4 maçla VAR'da en fazla bulunan yabancı hakem ünvanının sahibi oldu. Kehlet'i, 3 mücadeleyle Macar Tamas Bognar izliyor.

Süper Lig'de 20 - 27. haftalar arasında VAR'a giren yabancı hakemler şu şekilde:

Jakob Kehlet: 4

Tamas Bognar: 3

Jan Boterbeg: 2

Wesli de Cremer: 2

Sandi Putros: 2

Jakob Sundberg: 2

Jonas Hansen: 2

Adrian Cordero Vega: 2

Vctor Garcia Verdura: 2

Francisco Jose Hernandez Maeso: 2

Alejandro Quintero Gonzalez: 2

Helder Malheiro: 2

David Rafael Oliveira da Silva: 2

Claudio Pereira: 2

Helder Carvalho: 2

Bruno Esteves: 2

Fabio Melo: 2

Pawel Raczkowski: 2

Pawel Pskit: 2

Daniel Stefanski: 2

Christian-Petru Ciochirca: 2

Fabio Maresca: 2

Daniele Paterna: 2

Johann Pfeifer: 2

Markus Schmidt: 2

Manuel Schüttengruber: 2

Harald Lechner: 2

Bert Put: 1

Mateo Busquets Ferrer: 1

Istvan Vad: 1

Tomasz Kwiatkowski: 1

Sören Storks: 1

Alen Borasak: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de VAR Uygulamasında Portekizli Hakemler Önde - Son Dakika

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