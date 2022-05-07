Süper Lig'den düşen Altay, yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 36. hafta mücadelesinde yarın GZT Giresunspor'u ağırlayacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altay-GZT Giresunspor karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Ligde 33 puan ve averajla 17. sırada bulunan Altay, Gaziantep FK'nin Yukatel Kayserispor'la berabere kalmasının ardından lige veda etti.
Altay, sezonun ilk yarısında konuk olduğu rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Kaynak: AA
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