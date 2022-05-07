Süper Lig'den düşen Altay, yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Süper Lig'den düşen Altay, yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek

07.05.2022 11:44
Süper Lig'den düşen Altay, yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 36. hafta mücadelesinde yarın GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 36. hafta mücadelesinde yarın GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altay-GZT Giresunspor karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Ligde 33 puan ve averajla 17. sırada bulunan Altay, Gaziantep FK'nin Yukatel Kayserispor'la berabere kalmasının ardından lige veda etti.

Altay, sezonun ilk yarısında konuk olduğu rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'den düşen Altay, yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek - Son Dakika


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