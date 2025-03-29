Süper Lig Derbisinde Beşiktaş'ın Değişiklikleri - Son Dakika
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Süper Lig Derbisinde Beşiktaş'ın Değişiklikleri

Süper Lig Derbisinde Beşiktaş\'ın Değişiklikleri

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde kadrosunda 3 değişiklik yaptı; Immobile yedek kaldı.

29.03.2025 20:50
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskaer, milli aradan önce Süper Lig'de son oynadıkları Konyaspor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, milli aradan önce deplasmanda 9 kişi kalmış Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri maçın 11'inden 3 değişiklik yaparak sarı-kırmızılı takım karşısına çıktı.

Norveçli teknik adam, sakatlığını atlatan Svensson'a Tayyip Talha'nın yerine şans verirken, uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Uduokhai'nin yerine ise Emirhan Topçu sahaya çıktı. Solskajer, kadrodaki en büyük değişikliği ise golcü futbolcu Ciro Immobile'yi kulübeye çekerek yaptı.

Derbide Immobile'nin yerine Ernest Muçi görev alacak.

Beşiktaş'ın, Galatasaray maçı 11'i şu şekilde:

"Mert Günok - Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku - Gedson, Chamberlain, Muçi, Rashica, Joao Mario - Rafa Silva."

Ole Gunnar Solskjaer'in ilk derbi heyecanı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de Galatasaray maçıyla ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Siyah-beyazlılarla ligde ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Solskjaer, son 2 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Süper Lig'de ilk büyük maç deneyimini de iç sahada Trabzonspor'a karşı yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 2-1'lik skorla kazanan teknik direktör olmuştu.

Svensson geri döndü

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle 2 hafta formasından uzak kalan Jonas Svensson, Galatasaray maçıyla 11'e döndü. Norveçli oyuncu, bu süreçte Gaziantep FK ve Konyaspor mücadelelerinde görev alamadı. Beşiktaş, bu iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Immobile yedek başlıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinde Ciro Immobile'yi yedek kulübesine çekti. Son olarak Solskjaer'in, siyah-beyazlı takımdaki ilk lig maçı olan 21. haftadaki Antalyaspor mücadelesine yedek başlayan Immobile, haftalar sonra yine kulübeye oturdu.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Solskjaer, ayrıca takımın diğer golcüsü Semih Kılıçsoy'a da 11'de şans vermedi.

İsviçreli eski hakem Urs Meier tribünde

Beşiktaş Kulübü, derbiye İsviçreli eski FIFA hakemi Urs Meier'i davet etti. Meier, derbinin kritik pozisyonlarını analiz edecek ve anlık olarak bu analizler siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Meier, maçın ardından da hakem kararlarını yorumlayacak.

Siyah-beyazlılar, maçtan önce Meier'in VAR monitörü yanındaki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier, Tüpraş Stadyumu'nda' notunu düştü.

Tüpraş Stadyumu kapalı gişe

Beşiktaş taraftarı, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı futbolseverler, tribünleri tamamen doldurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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