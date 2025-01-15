Süper Lig devinde sürpriz ayrılık: 5 kuruş vermeden yolladılar - Son Dakika
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Spor

Süper Lig devinde sürpriz ayrılık: 5 kuruş vermeden yolladılar

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Trabzonspor, profesyonel futbolcu Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Başlangıç tarihi 11.08.2022 ve bitiş tarihi 31.05.2025 olan sözleşmenin feshi için Bardhi'ye herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtildi. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor'da sadece 13 maçta forma giydi ve 1 asistle düşük bir performans sergiledi.

15.01.2025 16:00  Güncelleme: 16:12
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Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Fesih için Bardhi'ye herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtildi.

5 KURUŞ ÖDENMEYECEK

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

SADECE 1 ASİST YAPTI

29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu sezon yalnızca 13 maçta forma giydi ve söz konusu karşılaşmalarda sadece 1 asist yapabildi.

Süper Lig devinde sürpriz ayrılık: 5 kuruş vermeden yolladılar

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Son Dakika Spor Süper Lig devinde sürpriz ayrılık: 5 kuruş vermeden yolladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • carliitom@hotmail.com:
    Gelsin Fenerbahçe’ye iş yapar 10 2 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Bu adamı çok daha ararsınız !!! Siz futbolun F’sinden haberiniz olmuş olsa takım bu halde olmazdı. 10 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Futbolcu değil ki 3 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ender Kerhanecioğlu eşek eti yee 3 0 Yanıtla
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