Süper Lig devinde sürpriz ayrılık: 5 kuruş vermeden yolladılar

Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Fesih için Bardhi'ye herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadeleri yer aldı.
29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu sezon yalnızca 13 maçta forma giydi ve söz konusu karşılaşmalarda sadece 1 asist yapabildi.
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