Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu yeni hamle - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu yeni hamle
05.08.2025 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Fenerbahçe, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamle yapmayı planlıyor. Eğer bu hamle olumlu sonuçlanmazsa, sarı-lacivertlilerin rotası Douglas Luiz'e çevrilecek.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig Fenerbahçe, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçecek.

SON BİR HAMLE YAPILACAK

SportsMediaSet'in haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için son bir hamlede bulunacak. Haberde, Inter cephesinin ve oyuncunun son dönemde ayrılığa kapıları kapattığı belirtilse de, Mourinho'nun son bir hamle yaparak transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY RADARA ALMIŞTI

Yaz aylarında adı uzun süre Galatasaray ile de anılan Hakan Çalhanoğlu, geçmişteki açıklamaları ve kulübe olan sevgisi nedeniyle Cimbom'un radarına girmişti. Ancak Galatasaray, bütçesini Victor Osimhen transferine yönlendirme kararı alınca bu transfer rafa kalkmıştı. Bu durum, Fenerbahçe'nin devreye girmesinin önünü açtı.

DOUGLAS LUIZ

Sarı-lacivertliler, milli oyuncudan olumlu bir sonuç alamadığı takdirde rotasını Juventus forması giyen Douglas Luiz'e çevirecek.

Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu yeni hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz’in yeni takımı şaşırttı Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz'in yeni takımı şaşırttı
Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar Dehşet anları kamerada Kavga ettikleri kişiyi taşla bayılttılar! Dehşet anları kamerada
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya’da öldürüldü Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
ABD-Rusya gerginliği zirvede Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü ABD-Rusya gerginliği zirvede! Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü Sitare Akbaş gelin oldu 14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

07:31
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni
Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
07:21
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
21:15
Netanyahu, Gazze’ye saldırıları genişletme kararı aldı
Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı
21:13
Yerlikaya’dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
09:40
ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı
ÖTV zammı öncesi harekete geçtiler! Temmuzda otomobil satışları zirve yaptı
09:25
Anlaşma tamam Beşiktaş’tan bir transfer bombası daha
Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha
09:18
Dolar ve Euro ne kadar oldu İşte bugünün güncel döviz kuru
Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte bugünün güncel döviz kuru
09:18
Sigaraya okkalı zam En ucuzu 90 lira oldu
Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 90 lira oldu
09:02
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu
08:57
Altın fiyatları düşüşte İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
Altın fiyatları düşüşte! İşte bugünün güncel gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 07:47:03. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu yeni hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.