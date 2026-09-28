Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız futbolcu ameliyat oldu - Son Dakika
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Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız futbolcu ameliyat oldu

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Trabzonspor\'a kötü haber! Yıldız futbolcu ameliyat oldu
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Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin sol dizindeki rahatsızlık nedeniyle Belçika'da ameliyat edildiğini açıkladı. Bordo-mavili futbolcuya başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanırken rehabilitasyon sürecinin başlayacağı bildirildi.

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi'den gelen haber moralleri bozdu. Bordo-mavili kulüp, deneyimli futbolcunun devam eden diz şikâyetleri nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Malinovskyi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

BELÇİKA'DA AMELİYAT OLDU

Beşir, Ukraynalı futbolcunun sol dizinde yaygın kemik ödemi bulunduğunu ve mekanik şikâyetlerinin devam ettiğini belirtti. Malinovskyi'nin bu nedenle Belçika'da Dr. Koen Lagea tarafından ameliyata alındığını açıklayan Beşir, operasyonun başarılı geçtiğini bildirdi.

Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız futbolcu ameliyat oldu

REHABİLİTASYON SÜRECİ BAŞLAYACAK

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi’nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikâyetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika’da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır.”

Malinovskyi'nin sahalara dönüş tarihine ilişkin ise açıklamada net bir süre verilmedi.

TrabzonsporAmeliyatBelçikaSporSon Dakika

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