Süper Lig\'e yükselen Kocaelispor\'dan 5 imza birden

Trendyol 1. Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, iç transfer harekatını başlattı.

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Yeşil-siyahlı kulüp, Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Değirmenci Cihat Çelik ve Rigoberto Rivas ile sözleşme uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada Mendes, Oğulcan, Gökhan ve Cihat Çelik'in sözleşmesinin 2025-2026, Rivas'ın 2026-2027 futbol sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSLARI

Kocaelispor'da bu sezon 33 maça çıkan Oğulcan Çağlayan 17 gol ve 5 asist yaptı. Ryan Mendes ise ligde çıktığı 31 maçta 11 gol ve 7 asist ile takımına katkı verdi. Kocaelispor'da ligde skora Oğulcan Çağlayan'dan sonra en çok katkı sağlayan isim Ryan Mendes oldu. Rigoberto Rivas, 13 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, Cihat Çelik 36 maçta 5 gol, 3 asist ile oynadı. Kaleci Gökhan Değirmenci ise 33 maçta kalesini korurken, 15 maçta kalesini gole kapadı.