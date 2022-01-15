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Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu - Son Dakika

Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu

15.01.2022 21:22
Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Mustafa Denizli'nin ayrılığı sonrası yeni isim belli oldu. İzmir ekibi, Mert Nobre'nin göreve getirildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 13 maçtır galibiyete hasret kalan Altay, Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı. Koltuk çok kısa sürede doldu.

YARDIMCILIĞINI YAPTI

Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan Mert Nobre, Alanyaspor maçında teknik direktör olarak takımın başında yer alacak. Sezonun kalan bölümde takımı Mert Nobre çalıştıracak.

İşte Altay'dan yapılan açıklama:

Profesyonel futbol takımımız Süper Lig'in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik Direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz.

Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
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Son Dakika Spor Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu - Son Dakika
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