Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi - Son Dakika
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Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi

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Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı\'yı getirdi
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Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'ya ve teknik ekibine eflatun-sarılı forma altında başarılı bir dönem dilendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigMustafa DalcıEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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