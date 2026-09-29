Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı\'yı getirdi

Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'ya ve teknik ekibine eflatun-sarılı forma altında başarılı bir dönem dilendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
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