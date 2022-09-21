Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'le sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'le sözleşme imzaladı

21.09.2022 13:34
Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'le sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Lütfü Savaş, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, Volkan Demirel'le anlaşma sağladıklarını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Volkan Demirel, Lütfü Savaş, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel'le sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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