Süper Lig fokur fokur! Başkanın korumasının hakemi dövdüğü konuşuluyor - Son Dakika
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Spor

Süper Lig fokur fokur! Başkanın korumasının hakemi dövdüğü konuşuluyor

Süper Lig fokur fokur! Başkanın korumasının hakemi dövdüğü konuşuluyor

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'un Hatayspor'u 3-2 yendiği maçta hakem Atilla Karaoğlan'a fiziki saldırıda bulunulduğu iddia edildi. BeIN Sports'un haberine göre; Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından darp edildi.

26.08.2024 10:15
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Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. 5 gole sahne olan maçta kazanan 3-2'lik skorla Antalyaspor oldu. Mücadeelenin ilk 45 dakikasının sonunda hakem Atilla Karaoğlan'a fiziki müdahalede bulunulduğu öne sürüldü.

"BAŞKANIN KORUMASI DARP ETTİ" İDDİASI

BeIN Sports'un haberine göre; Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından fiziksel olarak darp edildi.

"GÖRÜNTÜYÜ VERMEK İSTEMİYORUZ"

BeIN Sports spikeri Cihan Erduran yaptığı devre arasında yaşanan olayı yayıncı kuruluşta anlatarak, "Antalyaspor-Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada, hakem Atilla Karaoğlan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz" dedi.

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Son Dakika Spor Süper Lig fokur fokur! Başkanın korumasının hakemi dövdüğü konuşuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tony Montana: DAĞA TAŞA RİVAYA FLORYA YA DÜNYANIN HER YERİNE ŞAMPİYON FENERBAHÇE YAZACAĞIZ . .!!! 34 59 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Ülke çok gergin. Hakemler hata yapıyor, yanlış kararlar veriyor eyvallah. Lakin zaten maç boyu fazla küfür yiyorlar, dövmeseniz mi diye düşünüyorum. 14 5 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: itildi deyince marka değeri düşmüyormuş! görüntüyü verince düşüyormuş. Daha öğrenecek çok şey var!!!!!! 8 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Atilla karaoğlan ve birkaç hakem taraflı maçlar yönetiyorlar. Hakeme eğitim berirken biraz ahlak terbiye eğitimide verilmeli! 6 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Şu hakemlere de artık milletvekili dokunulmazlığı verin...Hakemlerde işini hakkıyla yapabilsin... 0 3 Yanıtla

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