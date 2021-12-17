Üye Girişi
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)

17.12.2021 22:09
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında GZT Giresunspor, Altay'ı sahasında konuk etti.

Süper Lig'in 17. haftasında GZT Giresunspor, Altay'ı sahasında konuk etti. Karşılaşma GZT Giresunspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Traore'nin vuruşunu ceza sahası içinde kontrol eden Diabate topu ağlara yolladı. Ancak ofsayt nedeniyle iptal edildi.

61. dakikada Giresunspor atağında Diarra'nın defans arkasına attığı topu Balde ağlara gönderdi. 2-0

71. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi, rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

81. dakikada gelişen Altay atağında sağ kanatta Kappel'in ortasına Poco kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. 3-1

90+4. dakikada Giresunspor ceza alanı içinde oluşan karambolde Doukara'nın eline çarpan topu hakem penaltı olarak değerlendirdi. Penaltının başına geçen Paixao'nun vuruşunu kaleci Okan kurtardı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx, Ali Tuna xx, Onur Özütoprak

Giresunspor: Okan xxx, Diarra xx, Pelupessy xx, Sergio xx (Champness dk. 75 xx), Traore xx, Balde xxx (Doukara dk. 75 x), Aziz Behich xx (Emre dk. 86 ?), Diabate xxx (Umut dk. 90+2 ?), Alexis Perez xx, Hayrullah xx, Shapi xxx (Sergen dk. 85 ?)

Yedekler: Onurcan, Göktan, Douglas, Çekdar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Altay: Mateusz xx, Naderi xx, Ahmet Yasser xx (Paixao dk. 46x ), Radriguez xx (Bamba dk. 46 x), Poko xx, Tamayo xx, Murat xx, Thiam xx, Eren xx (Kappel dk. 46 xx), İbrahim xx (Zeki dk. 63 x), Cebrail xx

Yedekler: Cihan, Björkander, Aka, Ceyhun, Thaciano, Tugay

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Shapi Suleymanov (dk. 31), İbrahima Balde (dk. 61), Fousseni Diabate (dk. 72 pen.) (Giresunspor), Andre Poco (dk. 81) (Altay)

Sarı Kartlar: Murat Akça, Ahmet Yasser (Altay), Alexis Perez (Giresunspor) - GİRESUN

Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:13 AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine "Dış güç" eleştirisi: İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır
22:13 Rezan Epözdemir yapılan atamalara belgelerle tepki gösterdi
21:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Elon Musk'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
21:38 Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı
21:27 Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti
21:12 Sedat Peker'in videolarında bahsettiği Halil Falyalı, 2 aylık tutukluluk sonrası serbest bırakıldı
21:11 Akaryakıta gelen zam sonrası istasyonlarda uzun araç kuyrukları oluştu
20:27 Barcelona, Türk asıllı Avustuyalı futbolcu Yusuf Demir'e kapıyı gösterdi
20:22 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddialarını yalanladı
20:00 Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu
AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine "Dış güç" eleştirisi: İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine "Dış güç" eleştirisi: İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır         
22:14
Son Dakika: Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu Son Dakika: Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu         
22:10
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 22:23:06. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Lig: GZT Giresunspor: 3 Altay: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement