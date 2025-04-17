Süper Lig Haftası Hakemleri Açıklandı

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün

20 NİSAN PAZAR:

13.30 Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan