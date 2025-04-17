SÜPER Lig'in 32'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Hatayspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün
20 NİSAN PAZAR:
13.30 Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Alanyaspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Son Dakika › Spor › Süper Lig Haftası Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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