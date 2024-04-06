Süper Lig Hakemi Emre Kargın, Seydikemer Belediye Başkanı\'na Ziyarette Bulundu

Süper Lig hakemlerinden Fethiyeli Emre Kargın, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli'ye ziyarette bulundu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 2023-2024 futbol sezonu devre arası klasman hakemleri açıklanmış, Fethiyeli hakem Emre Kargın, Süper Lig'e yükselen hakemler arasında ismini yazdırmıştı.
Emre Kargın, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yeniden seçilen Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hakem Kargın, imzalı hakem formasını Başkan Akdenizli'ye takdim etti. Oldukça samimi bir atmosferde geçen ziyarette hakem Emre Kargın, Başkan Akdenizli'ye başarılar diledi.
Başkan Akdenizli ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; "Hemşehrimiz, Süper Lig hakemlerinden Emre Kargın ve ailesi, hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup imzalı hakem formasını hediye etti.Nazik ziyaretlerinden ve anlamlı hediyelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'de futbolun zirvesinde Süper Lig'de düdük çalmasından dolayı gurur kaynağımız olan Kargın'a başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA
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