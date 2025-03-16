Stat: Mersin
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 32 Recep Burak Yılmaz), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak, Matondo, Bilal Boutobba, Fernandes, Görkem Sağlam, Aboubakar
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Tolga Ciğerci, Radakovic, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis, Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu, Koita, Rodrigues, Manaj
Goller: Dk. 23 Koita (Sivasspor), Dk. 30 Bilal Boutobba (Atakaş Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor müsabakasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
13. dakikada Hatayspor etkili geldi. Aboubakar'ın kafayla indirdiği topa Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
23. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
30. dakikada ev sahibi ekip maçta beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Boutobba'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Hatayspor - Sivasspor Beraberliği - Son Dakika
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