Süper Lig: İH Konyaspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında İH Konyaspor, A.Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Çekiçi'nin ceza sahası sol ön çaprazından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Serkan kornere çeldi.

12. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Diedhiou'nun indirdiği top Emre'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole engel oldu.

25. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa boş pozisyondaki Guilherme istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Skubic'in kafa vuruşu uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Efecan'ın arka direğe ortasında Diedhiou'nun kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

43. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Diedhiou'nun kafa vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mert Güzenge xx, Furkan Ürün xx, Mehmet Emin Tuğral xx

İH Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner x, Hadziahmetovic xx, Çekiçi xx, Serdar xx, Ahmed Hassan xx, Bytyqi xx

Yedekler: Eray, Adil, Rahmanovic, Cikalleshi, Alper, Barış, Oğulcan, Mpoku, Ahmet Karademir, Michalak

Teknik Direktör: İlhan Palut

A.Alanyaspor: Serkan xx, Juanfran xx, Awaziem xx, Milunovic xx, Borja xx, Fatih xx, Umut xx, Efecan xx, Emre xx, Davidson xx, Diedhiou xx

Yedekler: Marafona, Yusuf, Fer, Babacar, Efkan, Eduardo, Novais, Candeias, Mevlja, Tayfur

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sarı kartlar: Milunovic (A.Alanyaspor), Hadziahmetovic (İH Konyaspor) - KONYA