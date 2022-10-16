Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak

16.10.2022 16:38

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu netleşirken, ayak bileğinde burkulma olan Emre Mor kafileye dahil edilmedi. Mor'un haricinde Peres, King, Mert Hakan, Arao ve Zajc da Ankara'ya götürülmedi.

Yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde, 6 futbolcu kamp kadrosuna dahil edilmedi.

YILDIZ FUTBOLCULAR KADRODA YOK

Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor, Ankaragücü kadrosunda yer almadı. Ayak bileğinde burkulma olduğu öğrenilen Emre Mor, kafileye dehil edilmedi. Emre Mor'un haricinde tedavileri süren Peres, King, Mert Hakan, Arao ve Zajc da Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE ANKARA'YA GİDECEK FUTBOLCULAR

Sabah saatlerinde çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, 16.30'da kalkacak uçakla Ankara'ya gidecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankara'ya şu isimleri götürecek: " Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, İsmail, Çağtay, Crespo, Lincoln, Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Valencia, Pedro, Batshuayi."

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak - Son Dakika
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