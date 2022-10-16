Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak

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Yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde, 6 futbolcu kamp kadrosuna dahil edilmedi.

YILDIZ FUTBOLCULAR KADRODA YOK

Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor, Ankaragücü kadrosunda yer almadı. Ayak bileğinde burkulma olduğu öğrenilen Emre Mor, kafileye dehil edilmedi. Emre Mor'un haricinde tedavileri süren Peres, King, Mert Hakan, Arao ve Zajc da Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE ANKARA'YA GİDECEK FUTBOLCULAR

Sabah saatlerinde çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, 16.30'da kalkacak uçakla Ankara'ya gidecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankara'ya şu isimleri götürecek: " Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, İsmail, Çağtay, Crespo, Lincoln, Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Valencia, Pedro, Batshuayi."