Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

KAYSERİSPOR, GALATASARAY'I İLK YARIDA BULDUĞU GOLLERLE YENDİ

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Gavranovic ve 34. dakikada Onur Bulut kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 86. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Icardi, Mertens, Mata ve Torreira gibi yıldızlarını ilk kez sahaya süren sarı-kırmızılılar mücadelede büyük hayal kırıklığı yaratırken, maçı 2-1 kaybederek zirve yolunda geriye düştü.

ZİRVE YOLUNDA BÜYÜK KAYIP

Mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 17 puanda kaldı. Mücadeleyi kazanması durumunda 2. sıraya yükselecek sarı-kırmızılılar, puan çıkaramadığı karşılaşma sonrası 7. sırada kendine yer buldu.