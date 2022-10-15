Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1 - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1

15.10.2022 22:04

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak zirve yolunda ağır yara aldı. Ev sahip galibiyete ilk yarıda bulduğu gollerle uzandı.

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

KAYSERİSPOR, GALATASARAY'I İLK YARIDA BULDUĞU GOLLERLE YENDİ

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Gavranovic ve 34. dakikada Onur Bulut kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 86. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Icardi, Mertens, Mata ve Torreira gibi yıldızlarını ilk kez sahaya süren sarı-kırmızılılar mücadelede büyük hayal kırıklığı yaratırken, maçı 2-1 kaybederek zirve yolunda geriye düştü.

Aslan'a zirve yolunda ağır darbe! Galatasaray, Kayseri'de yıkımı yaşadı

ZİRVE YOLUNDA BÜYÜK KAYIP

Mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 17 puanda kaldı. Mücadeleyi kazanması durumunda 2. sıraya yükselecek sarı-kırmızılılar, puan çıkaramadığı karşılaşma sonrası 7. sırada kendine yer buldu.

YORUMLAR
500
Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1 - Son Dakika


Son Dakika
22:18 Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı
22:04 Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1
21:47 Kadıköy'de gökdelen alev alev yandı! İşte boydan boya yanan binadan son görüntüler
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
20:59 CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:31 Bakan Koca, 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında yaralıların son durumunu açıkladı: 5'inin durumu ciddi
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
15:32 Pakistan'da hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 22:29:01. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Kayseri'de kayıp: 2-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement