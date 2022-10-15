Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı

Konyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.
Karşılaşmada iki takım da net fırsatlar yakalarken, galibiyet golü 85. dakikada geldi. Gaziantep FK'de Arda Kızıldağ fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.
Konyaspor-Gaziantep FK maçında önce yapılan seremoniye futbolcular ve hakemler, hayatını kaybeden 41 madencimizi anmak için sahaya baretle çıktı. Herkesi duygulandıran anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Bu sonuçla Gaziantep FK, 5 maç sonra galibiyet hasretine son verdi. Konyaspor ise 3 puan hasretini 2 maça çıkardı.
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