Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı

15.10.2022 22:18
Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup oldu. Erol Bulut'un öğrencilerinin 5 maçlık galibiyet hasreti bu maçla sona erdi.

Konyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

ARDA TAKIMINA GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada iki takım da net fırsatlar yakalarken, galibiyet golü 85. dakikada geldi. Gaziantep FK'de Arda Kızıldağ fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.

SAHAYA BARETLE ÇIKTILAR

Konyaspor-Gaziantep FK maçında önce yapılan seremoniye futbolcular ve hakemler, hayatını kaybeden 41 madencimizi anmak için sahaya baretle çıktı. Herkesi duygulandıran anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

GALİBİYET HASRETİ SON BULDU

Bu sonuçla Gaziantep FK, 5 maç sonra galibiyet hasretine son verdi. Konyaspor ise 3 puan hasretini 2 maça çıkardı.

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SON DAKİKA: Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı - Son Dakika
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