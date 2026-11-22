Süper Lig'in 12'nci haftasında Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Altay'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Furkan Ürün yaptı.

Ligde milli ara öncesinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, 22 puanla 4'üncü sırada, Samsunspor'a 1-0 mağlup olan Konyaspor ise 8 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte, Konyaspor karşılaşmasında iki futbolcu kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan Emirhan Topçu, Konya deplasmanında forma giyemedi. Ev sahibi Konyaspor'da ise sakatlıkları devam eden Adil Demirbağ, Rayyan ve Chidozie Awaziem kadroda yer almadı.

İKİ TAKIMDA DA 2'ŞER İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konyaspor mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer aldı. Emirhan Topçu maçta görev almazken, Trossard mücadeleye 11'de başladı. Yeşil-beyazlılarda ise Marko Jevtovic ve Melih İbrahimoğlu, kart cezası sınırında yer aldı.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. İlhan Palut yönetiminde Konyaspor, 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Konyaspor ve Beşiktaş, lig tarihinde 51'inci kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım bugüne kadar 29 kez galip gelirken, 14 maçta beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor ise 7 maçtan galip ayrıldı.