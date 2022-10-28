Galatasaray taraftarı Fatih Karagümrük maçına özel hazırlanan formanın satışa çıkarılması için seferber oldu

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Galatasaray ile Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geleceği maçta sarı-kırmızılı futbolcular sahaya özel bir formayla çıkacak.

CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ÖZEL FORMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fatih Karagümrük maçında futbolcuların özel bir forma giyeceği belirtildi.

"GURURU GÖĞSÜMÜZDE, GÜCÜ ARKAMIZDA!"

Sosyal medyadan özel formaları paylaşan Galatasaray, "Gururu göğsümüzde, gücü arkamızda!" ve "Cumhuriyetin 100'ü, tüm formalarıyla maça hazır!" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tasarımını oldukça beğendikleri formanın satışa çıkarılması için yönetime çağrıda bulundu.