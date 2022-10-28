Galatasaray ile Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geleceği maçta sarı-kırmızılı futbolcular sahaya özel bir formayla çıkacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fatih Karagümrük maçında futbolcuların özel bir forma giyeceği belirtildi.
Sosyal medyadan özel formaları paylaşan Galatasaray, "Gururu göğsümüzde, gücü arkamızda!" ve "Cumhuriyetin 100'ü, tüm formalarıyla maça hazır!" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tasarımını oldukça beğendikleri formanın satışa çıkarılması için yönetime çağrıda bulundu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarı Fatih Karagümrük maçına özel hazırlanan formanın satışa çıkarılması için seferber oldu - Son Dakika