Galatasaray taraftarı Fatih Karagümrük maçına özel hazırlanan formanın satışa çıkarılması için seferber oldu - Son Dakika
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Galatasaray taraftarı Fatih Karagümrük maçına özel hazırlanan formanın satışa çıkarılması için seferber oldu

28.10.2022 17:46

Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacağı mücadeleye Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir formayla çıkacak Galatasaray'da taraftarlar tasarımını oldukça beğendikleri formanın satışa çıkarılması için yönetime çağrı yaptı.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geleceği maçta sarı-kırmızılı futbolcular sahaya özel bir formayla çıkacak.

CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ÖZEL FORMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fatih Karagümrük maçında futbolcuların özel bir forma giyeceği belirtildi.

Galatasaray'dan Fatih Karagümrük maçına özel forma! Taraftar satışa çıkarılması için seferber oldu

"GURURU GÖĞSÜMÜZDE, GÜCÜ ARKAMIZDA!"

Sosyal medyadan özel formaları paylaşan Galatasaray, "Gururu göğsümüzde, gücü arkamızda!" ve "Cumhuriyetin 100'ü, tüm formalarıyla maça hazır!" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tasarımını oldukça beğendikleri formanın satışa çıkarılması için yönetime çağrıda bulundu.

Galatasaray'dan Fatih Karagümrük maçına özel forma! Taraftar satışa çıkarılması için seferber oldu
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Son Dakika Spor Galatasaray taraftarı Fatih Karagümrük maçına özel hazırlanan formanın satışa çıkarılması için seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı Fatih Karagümrük maçına özel hazırlanan formanın satışa çıkarılması için seferber oldu - Son Dakika
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