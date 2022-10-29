Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı! Galibiyet hasretleri 4 maça çıktı

Konyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Karşılaşmada Kasımpaşa, 50. dakikada Hajradinovic ile öne geçerken ev sahibi ekibe beraberliği getiren golü 82. dakikada Guilherme kaydetti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

GALİBİYET HASRETLERİ SON BULMADI

Beraberlikle sahadan ayrılan iki takımın da galibiyet hasreti 4 maça çıktı. 1-1 tamamlanan maçın ardından Konyaspor puanını 20'ye, Kasımpaşa ise 14'e yükseltti.