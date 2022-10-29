Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı! Galibiyet hasretleri 4 maça çıktı - Son Dakika
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Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı! Galibiyet hasretleri 4 maça çıktı

29.10.2022 16:36
Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı! Galibiyet hasretleri 4 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Konyaspor galibiyet özlemini 4 haftaya çıkardı ve puanını 20'ye yükseltti. Kasımpaşa da galibiyete 4 haftadır ulaşamazken puanı 14 oldu.

Konyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KONYA'DA KAZANAN YOK

Karşılaşmada Kasımpaşa, 50. dakikada Hajradinovic ile öne geçerken ev sahibi ekibe beraberliği getiren golü 82. dakikada Guilherme kaydetti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

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GALİBİYET HASRETLERİ SON BULMADI

Beraberlikle sahadan ayrılan iki takımın da galibiyet hasreti 4 maça çıktı. 1-1 tamamlanan maçın ardından Konyaspor puanını 20'ye, Kasımpaşa ise 14'e yükseltti.

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Son Dakika Spor Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı! Galibiyet hasretleri 4 maça çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı! Galibiyet hasretleri 4 maça çıktı - Son Dakika
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