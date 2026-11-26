Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisini Oğuzhan Çakır yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Bu atamayla 13. haftadaki derbinin hakem ataması netleşti. Çakır, derbiyi yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği açıklandı.
Kaynak: AA
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