Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde 2'de 2 yapmayı hedeflerken, sarı-kırmızılılar ise ezeli rakibini yenerek çıkış ivmesini sürdürmek istiyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da derbi öncesi sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında olan isimler. Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Frencesco Montero, Berkay Vardar, Masuaku ve Rachid Ghezzal maç kadrosunda yer almıyor. Atiba ise bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi. Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Josef, Gedson, Nkoudou, Cenk, Weghorst