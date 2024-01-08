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Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Yarın oynanacak maçlarda Direnç Tonusluoğlu, Oğuzhan Çakır, Burak Pakkan ve Abdulkadir Bitigen gibi hakemler görev yapacak. Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak maçlarda ise Ümit Öztürk, Burak Şeker, Kadir Sağlam, Murat Erdoğan, Zorbay Küçük ve Cihan Aydın hakemlik yapacak.

Süper Lig\'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı
08.01.2024 - 12:45,
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 Corendon Alanyaspor- MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Burak Pakkan

20.00 Çaykur Rizespor- Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor- Gaziantep FK: Ümit Öztürk

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: Burak Şeker

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Yukatel Adana Demirspor- İstanbulspor: Murat Erdoğan

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor- Galatasaray: Zorbay Küçük

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Son Dakika
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