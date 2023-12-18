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Süper Lig'in 17. haftasında görev alacak hakemler açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'in 17. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Maçlarda görev alacak hakemler arasında Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Bahattin Şimşek, Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu, Kadir Sağlam, Murat Erdoğan, Direnç Tonusluoğlu, Ümit Öztürk ve Abdulkadir Bitigen yer alıyor.

Süper Lig\'in 17. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
18.12.2023 - 12:19,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan

20.00 İstanbulspor- Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Mondihome Kayserispor- Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Bitexen Antalyaspor- Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 Aralık Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

Kaynak: AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig, Aralık, Son Dakika

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