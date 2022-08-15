Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.
Konyaspor'un stadındaki zemin sorunu nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçta Başakaşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, tribündeki taraftarlarla gerginlik yaşadı. Devre arasında soyunma odasına giderken tribünlerin tepkisine maruz kalan Belözoğlu, taraftarları güvenlik güçlerine şikayet etti.
0-0 biten maçın ardından ardından Başakşehir 4 puana yükseldi. Konyaspor ise puanını 2 yaptı.
Son Dakika › Spor › Eskişehir'de gol sesi çıkmadı! Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı - Son Dakika