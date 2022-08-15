Eskişehir'de gol sesi çıkmadı! Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de gol sesi çıkmadı! Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı

15.08.2022 21:32
Eskişehir'de gol sesi çıkmadı! Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Biletleri yalnızca 1 liraya satılan maç, Konyaspor'un stadındaki zemin problemi nedeniyle Eskişehir'de oynandı.

Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

EMRE BELÖZOĞLU TARAFTARI ŞİKAYET ETTİ

Konyaspor'un stadındaki zemin sorunu nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Maçta Başakaşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, tribündeki taraftarlarla gerginlik yaşadı. Devre arasında soyunma odasına giderken tribünlerin tepkisine maruz kalan Belözoğlu, taraftarları güvenlik güçlerine şikayet etti.

KONYASPOR GALİBİYETE HASRET

0-0 biten maçın ardından ardından Başakşehir 4 puana yükseldi. Konyaspor ise puanını 2 yaptı.

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Son Dakika Spor Eskişehir'de gol sesi çıkmadı! Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de gol sesi çıkmadı! Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı - Son Dakika
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