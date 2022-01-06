Spor Toto Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde görev alacak hakemler açıklandı. Ligin 2'nci yarısının açılış maçı Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek.
Ligin 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:
7 OCAK CUMA20: 00 Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)8 OCAK CUMARTESİ 13: 30 Gaziantep FK - Vavacars Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)16: 00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Sarper Barış Saka)19: 00 Galatasaray - GZT Giresunspor (Arda Kardeşler)9 OCAK PAZAR13: 30 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)16: 00 Göztepe - Fraport Tav Antalyaspor (Hüseyin Göçek) 16: 00 Yukatel Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)19: 00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)10 OCAK PAZARTESİ 20: 00 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in 20'nci haftasında görev alacak hakemler açıklandı - Son Dakika Spor