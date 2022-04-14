Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

14.04.2022 12:27
Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.

Ligin 33'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:

YARIN20.30 Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar16 NİSAN CUMARTESİ 13.30 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol17 NİSAN PAZAR 13.30 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler18 NİSAN PAZARTESİ 20.30 Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz


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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı - Son Dakika
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