Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.
Ligin 33'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:YARIN20.30 Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar16 NİSAN CUMARTESİ 13.30 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol17 NİSAN PAZAR 13.30 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler18 NİSAN PAZARTESİ 20.30 Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz
Kaynak: DHA
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