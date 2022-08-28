Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olacak Sivasspor'da maçın kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Samba Camara, Isaac Cofie ve Özkan Yiğiter yer almadı.

Kaynak: İHA

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'un Beşiktaş kafilesi belli oldu - Son Dakika

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