Fenerbahçe'yi mağlup eden Konyaspor, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi!

Konyaspor, stadının zemininde yaşanan problemler nedeniyle Eskişehir'de karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle bir ilke imza attı.
Opta verilerine göre Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk defa rakibi karşısında üst üste iki iç saha galibiyeti aldı.
Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye karşı ilki başaran Konyaspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu duruma gönderme yaparak, "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez!" ifadelerini kullandı.
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