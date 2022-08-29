Fenerbahçe'yi mağlup eden Konyaspor, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi!

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında bu sezon bir ilki yaşadı

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Konyaspor, stadının zemininde yaşanan problemler nedeniyle Eskişehir'de karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle bir ilke imza attı.

KONYASPOR İLKİ BAŞARDI

Opta verilerine göre Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor, Süper Lig tarihinde ilk defa rakibi karşısında üst üste iki iç saha galibiyeti aldı.

"ZAMAN DEĞİŞİR, MEKAN DEĞİŞİR, TARİFE DEĞİŞMEZ"

Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye karşı ilki başaran Konyaspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu duruma gönderme yaparak, "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez!" ifadelerini kullandı.