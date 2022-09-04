MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

04.09.2022 20:46
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne misafir oluyor. Saat 21.45'te başlayan maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetiminde sergiledikleri coşkulu ve bol gollü oyun ile dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, Ankaragücü'nü de devirerek ligde üst üste 3. galibiyetini almak istiyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Josef de Souza bu maçta forma giyemeyecek. Atiba ise kadroya alındı. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise riske edilmedi ve kadroda kendisine yer bulamadı.

İŞTE İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda

Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Muleka, N'Koudou, Weghorst

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Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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