MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Valerien Ismael yönetiminde sergiledikleri coşkulu ve bol gollü oyun ile dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, Ankaragücü'nü de devirerek ligde üst üste 3. galibiyetini almak istiyor.
Beşiktaş'ta Josef de Souza bu maçta forma giyemeyecek. Atiba ise kadroya alındı. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise riske edilmedi ve kadroda kendisine yer bulamadı.
MKE Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda
Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele, Muleka, N'Koudou, Weghorst
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika