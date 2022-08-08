6 gollü nefes kesen mücadele! Fenerbahçe ilk haftada ligin yeni takımı Ümraniyespor'a takıldı - Son Dakika
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6 gollü nefes kesen mücadele! Fenerbahçe ilk haftada ligin yeni takımı Ümraniyespor'a takıldı

08.08.2022 23:56

Süper Lig'in ilk hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı Lacivertliler, 3-2 geriye düştüğü karşılaşmanın uzatma dakikalarında Berisha'nın attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Süper Lig'in açılış haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi

FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

Jorge Jesus yönetiminde ligde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk dakikalarında rakip kalede etkili olmaya çalıştı ancak arka alanda verdiği büyük boşluklar nedeniyle ciddi tehlikeler atlattı. Mücadelenin 19. dakikasında Enner Valencia penaltıdan attığı golle takımını öne geçirirken, bu gole 29. dakikada konuk ekipte Glumac yanıt verdi. İlk yarının skorunu belirleyen golü ise 45+2. dakikada yine Enner Valencia attı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti.

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ÜMRANİYESPOR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya etkili başlayan Ümraniyespor, sarı-lacivertlilerin defansta verdiği büyük boşlukları iyi değerlendirirken 67. dakikada Gheorghe takımına beraberliği getiren golü attı. 73. dakikada ise Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'in sebep olduğu penaltıda topun başına geçen Mrsic, topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda baskısını artıran Fenerbahçe aradığı golü 90+2. dakikada Berisha ile buldu ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

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SON DAKİKA: 6 gollü nefes kesen mücadele! Fenerbahçe ilk haftada ligin yeni takımı Ümraniyespor'a takıldı - Son Dakika
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