Antalyaspor maçıyla Süper Lig'de sezonu açan Galatasaray'da Fernando Muslera mücadeleye kurtarışlarıyla damga vurdu.
Akdeniz ekibinin özellikle Haji Wright ile yakaladığı pozisyonlarda kalesini gole kapatan Muslera, 45. dakikada kurtardığı penaltıyla da büyük övgü aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar deneyimli eldiven hakkında binlerce paylaşım yaparken, Muslera kısa sürede sosyal medya gündeminin ilk sırasına yerleşti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı - Son Dakika