Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı - Son Dakika
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Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı

07.08.2022 22:57
Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Akdeniz ekibinin gerçekleştirdiği etkili ataklarda kalesini gole kapatan Muslera, taraftarından büyük övgü aldı. 45. dakikada Antalyaspor'un kullandığı penaltı da gole izin vermeyen Deneyimli eldiven için binlerce paylaşım yapıldı.

Antalyaspor maçıyla Süper Lig'de sezonu açan Galatasaray'da Fernando Muslera mücadeleye kurtarışlarıyla damga vurdu.

MUSLERA'YA ÖVGÜ YAĞDI

Akdeniz ekibinin özellikle Haji Wright ile yakaladığı pozisyonlarda kalesini gole kapatan Muslera, 45. dakikada kurtardığı penaltıyla da büyük övgü aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar deneyimli eldiven hakkında binlerce paylaşım yaparken, Muslera kısa sürede sosyal medya gündeminin ilk sırasına yerleşti.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı - Son Dakika
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