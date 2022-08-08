Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş'ten itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alacaktık

Süper Lig'in ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor 1-0 mağlup etti. Maçın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan eski futbolcu ve antrenör Necati Ateş kritik ifadelerde bulundu.

"KALSAYDIK GEDSON'U, ELNENY'İ VE OLSEN'İ ALIYORDUK"

Geçen sezon Fatih Terim döneminde Selçuk İnan ile birlikte tecrübeli hocanın yardımcılığını yapan Necati Ateş bu döneme dair bir itirafta bulundu. Ateş, "Geçen sezon devre arası eğer takımda kalmış olsaydık Gedson'u, Elneny'i ve Skov Olsen'i alıyorduk" ifadelerini kullandı.