Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş'ten itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alacaktık - Son Dakika
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş'ten itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alacaktık

08.08.2022 08:57
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş'ten itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alacaktık

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı antrenörlük yapan Necati Ateş, yorumculuk yaptığı bir kanalda dikkat çekici ifadelere yer verdi. Ateş, takımda kalmaları durumunda anlaştıkları isimler olduğunu ifade ederek, "Geçen sezon devre arası eğer takımda kalmış olsaydık Gedson'u, Elneny'i ve Skov Olsen'i alıyorduk." dedi.

Süper Lig'in ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor 1-0 mağlup etti. Maçın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan eski futbolcu ve antrenör Necati Ateş kritik ifadelerde bulundu.

Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş'ten büyük itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alıyorduk

"KALSAYDIK GEDSON'U, ELNENY'İ VE OLSEN'İ ALIYORDUK"

Geçen sezon Fatih Terim döneminde Selçuk İnan ile birlikte tecrübeli hocanın yardımcılığını yapan Necati Ateş bu döneme dair bir itirafta bulundu. Ateş, "Geçen sezon devre arası eğer takımda kalmış olsaydık Gedson'u, Elneny'i ve Skov Olsen'i alıyorduk" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş'ten büyük itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alıyorduk

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da geçen sezon başkanlık görevini üstlenen Burak Elmas, kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim ve onun ekibinde yer alan Selçuk İnan ve Necati Ateş ile yol ayrılığına gitmişti. Elmas, bu ayrılığın ardından takımın başına Domenec Torrent'i getirmişti.

Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş'ten büyük itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alıyorduk
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Necati Ateş, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş'ten itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alacaktık - Son Dakika


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08:57 Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş'ten itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alacaktık
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SON DAKİKA: Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş'ten itiraf: Takımda kalsaydık, Gedson'u, Elneny'i ve Olsen'i alacaktık - Son Dakika
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