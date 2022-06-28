Süper Lig maçında Fenerbahçe aleyhine yayınlanan "küfürlü ses efekti"ne dava açıldı - Son Dakika
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Süper Lig maçında Fenerbahçe aleyhine yayınlanan "küfürlü ses efekti"ne dava açıldı

28.06.2022 12:44
Süper Lig maçında Fenerbahçe aleyhine yayınlanan "küfürlü ses efekti"ne dava açıldı

Süper Lig 2020-2021 sezonunda oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçında Fenerbahçe aleyhine yayınlanan küfürlü ses efektiyle ilgili, yayıncı kuruluşun eski bir çalışanı hakkında dava açıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçında Fenerbahçe aleyhine yayınlanan küfürlü ses efektiyle ilgili, yayıncı kuruluşun eski bir çalışanı hakkında dava açıldı.

Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında 10 Ocak 2021'de Kocaeli'de oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, yayıncı kuruluş tarafından ekranlara verilen seslerde, Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar işitilmişti. Kamuoyunda tepki çeken bu efektle ilgili Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) tarafından hukuki süreç başlatıldı.

HUFEDER tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu sonucunda savcılık, yayıncı kuruluş yetkilisi kişi hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesine istinaden, adli para cezası yerine geçecek şekilde bin 31 lira "ön ödeme bildirimi" gönderdi.

Bildirimde, yayıncı kuruluş çalışanının bu ön ödemeyi yapmaması durumunda, hakkında ceza yargılaması başlatılacağı belirtildi. Süreçle ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü de sosyal medya hesabından 10 Mayıs 2022'de bir açıklama yayımladı.

Eski çalışan ön ödemeyi yapmadı, dava açıldı

Yayıncı kuruluşun eski çalışanının, bu bildirime rağmen bin 31 liralık ön ödemeyi yapmadığı öğrenildi.

Ön ödeme yapılmadığı için soruşturma dosyası, eski çalışan hakkında yargılama başlatması için asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Eski çalışan, İstanbul 3. Asliye Cezası Mahkemesinde açılan dava kapsamında ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig maçında Fenerbahçe aleyhine yayınlanan 'küfürlü ses efekti'ne dava açıldı - Son Dakika

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