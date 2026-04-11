Süper Lig play-off'ları için mücadele ettiler! Çorum FK, Pendikspor'u uzatmalarda üzdü
Süper Lig play-off'ları için mücadele ettiler! Çorum FK, Pendikspor'u uzatmalarda üzdü

11.04.2026 18:07
TFF 1. Lig 35. hafta maçında Çorum FK, deplasmanda Pendikspor ile 90+3'te bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig 35. hafta maçında Pendikspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ÇORUM FK PUANI 90+3'TE KURTARDI

Mücadelenin 21. dakikasında Görkem Bitin'in golüyle öne geçen Pendikspor, 67. dakikada Görkem Bitin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Son anlarda baskısını artıran Çorum FK, 90+3'te golcü oyuncusu Mame Thiam ile skora eşitlik getirdi. 

PLAY-OFF MÜCADELESİ KIZIŞTI

Bu sonuçla birlikte Süper Lig yolunda play-off potasında yer alan iki takım da üçüncülük koltuğu için yara aldı. Pendikspor, 58 puana, Çorum FK ise 64 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Pendikspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek. Çorum FK, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. 

Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı Zelenskiy: Avrupa Güvenliği Öncelikli Olmalı
Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi Mahkeme itirazı reddetti: Bornova Belediye Başkanı Eşki’ye yurt dışı yasağı geldi
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu
Jota Silva’dan bu sezon bir ilk Jota Silva'dan bu sezon bir ilk

18:58
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:53
Borsa İstanbul’daki yasak uzatıldı
Borsa İstanbul'daki yasak uzatıldı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
