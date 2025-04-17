Süper Lig Şampiyonları Divan Kurulu Buluştu

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulları, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Vekili Fethi Hinginar ve Genel Sekreter Turgay Pirinç, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu, Başkan Yardımcısı Haluk Hısımcıl ve Sekreter Suat Gençosman, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkan Vekili Hakkı Kurtuluş ve Genel Sekreter Levent Hataylı, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Başkan Vekili Sonay Kale ve Genel Sekreter Yalçın Kaya ile RAMS Başakşehir Divan Kurulu Başkanı Kağan Şahin katıldı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, şu ifadeleri kullandı:

"Divan kurulları, kulüplerin kurumsal kimliğini ve temsil gücünü en üst düzeyde yansıtan yapılardır. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları olarak bir araya gelmemiz, artık geleneksel hale gelen bir birlikteliktir. Bu buluşmalar, Türk futbolunun daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından son derece değerlidir. Fikir alışverişinde bulunduğumuz bu toplantının oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. Katılım gösteren tüm divan başkanlarına ve kurul üyelerine gönülden teşekkür ediyorum." - TRABZON